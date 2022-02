Transmissão ao vivo de Iguatu x Ceará pelo Campeonato Cearense; ouça narração

Com a vantagem do empate por ter vencido o confronto da ida por 2 a 1, o Ceará entra em campo neste sábado, 26, diante do Iguatu, às 17h45min, no estádio Morenão, para definir quem irá se classificar às semifinais do Campeonato Cearense de 2022. Para o Azulão avançar de fase, é preciso que os comandados do técnico Washington Luiz consigam construir um placar favorável de pelo menos um gol de diferença, cenário que levaria a disputa às cobranças de pênaltis. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



