Dentinho no Ceará: atacante indica acerto através das redes sociais

O atacante Dentinho, especulado como novo reforço do Ceará, deu indícios através das redes sociais de que o acordo com o Alvinegro de Porangabuçu realmente foi concretizado. Em sua conta oficial do Twitter, o atleta de 33 anos postou um emoji de um Vovô e deverá ser anunciado em breve pelo clube.

Dentinho saiu do futebol brasileiro para atuar no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, ondepermaneceu por dez temporadas até o fim do seu contrato, no final de 2021. Livre no mercado, o atacante tinha o objetivo inicialmente de retornar ao Corinthians, clube no qual o revelou, mas o Timão não demonstrou interesse. O atleta recebeu propostas de outras equipes, mas preferiu o Vovô.

No Shakhtar Donetsk, Dentinho disputou 197 partidas, sendo 72 como titular, e marcou 29 gols. No clube europeu, ele conquistou sete troféus da Liga Ucraniana, seis da Taça Ucrânia e duas Supertaça Ucraniana.



Atualmente no elenco, o treinador Tiago Nunes tem sete opções para o setor: Zé Roberto, Mendoza, Gabriel Santos, Jacaré, Cléber, Erick, Iury Castilho e Jael— este lesionado.









