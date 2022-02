Ceará realiza live com a presença de ídolos do clube

Com a participação de sócios-torcedores, evento reuniu Sérgio Alves, Mota e Vina, jogadores que são referência em diferentes momentos da história do Alvinegro de Porangabuçu

O Ceará realizou, na noite dessa quinta-feira, 24, live com a presença de ídolos de difenrentes gerações do clube. Com a participação de sócios-torcedores, o "Encontro de Gerações", como foi chamado o evento, reuniu os ex-atacantes Sérgio Alves e Mota e meia-atacante Vina, uma das referências do atual elenco alvinegro.

"Em 2022 vai se completar 30 anos desde minha chegada aqui na capital. Lá em 1992, eu já percebi o quanto o Ceará é um clube grande e que, muitas vezes, a torcida quer se sentir representada por jogadores que dão seu máximo em campo. Acho que não só pelos gols que eu fiz, mas pela minha entrega durante minhas passagens, criou-se esse vínculo com o torcedor, e eu me sinto um felizardo por fazer parte dessa história", disse Sérgio Alves, terceiro maior artilheiro da história do clube, ao comentar sobre a sua relação com a torcida.

Sobre o assunto Richardson fala sobre readaptação no Ceará e analisa duelo diante do Iguatu

Ceará volta a jogar no interior do Estado pelo Campeonato Cearense após quatro anos

Após treino matinal, Ceará seguiu para Iguatu nesta sexta-feira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juntos, os três jogadores marcaram mais de 260 gols com a camisa do Vovô. Sergio Alves balançou as redes 141 vezes em 309 jogos disputados. Mota marcou em 89 e Vina, 36. A live teve transmissão ao vivo na plataforma Facebook Watch e segue disponível no perfil oficial do Ceará no Facebook.

Tags