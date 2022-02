EXCLUSIVO: Entrevista com Armando Desessards, coordenador técnico do Ceará

Na conversa com o Esportes O POVO, o coordenador técnico falou de novas joias do clube e projetou futuro da base do Alvinegro

O coordenador técnico do Ceará, Armando Desessards, concedeu entrevista exclusiva para o Esportes O POVO nessa quarta-feira, 23, e falou sobre a estrutura de base do Ceará, da movimentação do clube no mercado para a venda de jogadores da base, e das novas promessas que estão por vir. Confira a entrevista.

Esportes O POVO: Como está a situação do João Victor? Um jogador promissor, que fez algumas partidas na temporada passada. Como está a situação do atleta hoje em dia?

Armando Desessards: João Victor está muito bem de modo geral, mas ainda retomando, voltou de férias junto com a equipe sub-20 hà uma semana, ainda então no processo de recondicionamento para esta temporada. Terminou o ano muito bem, fazendo uma temporada boa no sub-20, tem colaborado bastante e em breve vai estar em condições físicas e técnicas novamente de auxiliar o professor Tiago (Nunes) no profissional. É um jogador em formação ainda, o João Victor vai fazer 18 anos, e precisamos cumprir as etapas de treinamento. Mas sem dúvida nenhuma, quando for chamado, tem condições de responder à altura. Vamos trabalhar bastante para proporcionar uma nova convocação para a seleção brasileira para ele e outros atletas do clube.

Esportes O POVO: O Léo Rafael fez um grande jogo contra o Iguatu. Queria saber o que você espera desse garoto e se ele cumpriu o que você esperava nessa primeira partida dele como titular no profissional.

Armando Desessards: Eu estava no estádio e acompanhei muito feliz a atuação dele. O Tiago ficou bastante satisfeito, claro que está inserindo o atleta paulatinamente para ir criando as condições de o atleta assimilar e ir desenvolvendo o seu melhor futebol. Mas a gerência, a diretoria e todos que estavam no estádio saíram muito felizes com a atuação, como em outras oportunidades do Marcos Victor também muito bem. Tínhamos o Kelvyn, também da base, no jogo, e também foi muito bem, e isso não só é importante para o profissional, mas também é importante para o processo de base, porque vai motivando os atletas ao verem que seus colegas estão lá e sendo utilizados.

Esportes O POVO: Hoje são oito jogadores da base incorporados no elenco profissional. Isso se deve ao quê?

Armando Desessards: Isso reforça muito a proposta do clube que tem como um de seus pilares a base, o presidente incentiva muito as categorias de base, não só de forma moral, mas também material, sempre investindo pesado no CT da base. Agora estamos prestes a inaugurar o gramado sintético oficial, que que será um equipamento que irá beneficiar muito a formação dos atletas, nós vamos ter um ganho enorme nos próximos anos, e toda a estrutura que já foi desenvolvida. Então isso é um reflexo da montagem política do clube, da estrutura que está cada vez mais se aprimorando em termos materiais, e em termos de recursos humanos, nós temos profissionais excelentes trabalhando na base e o resultado tem que ser daí para mais. O objetivo é ter cada vez mais, atletas da base no profissional, ainda não fixamos um número, mas nos próximos meses ou até o final do ano tem que ter um número no planejamento estratégico do clube de atletas da base no elenco profissional.



Esportes O POVO: Alguns jogadores que eram esperados no elenco principal do Ceará acabaram sendo emprestados, e outros até vendidos. Essa decisões são conjuntas com a categoria de base, a comissão técnica e a direção?

Armando Desessards: É uma decisão pensada em conjunto. Estrategicamente alguns jogadores tem o prazo de contrato um pouco maior e são atletas que tem uma possibilidade bastante boa de serem aproveitados no clube. ENtão eles têm um período com uma margem de aquisição de experiência, de rodagem, para depois uma avaliação final. A maioria dos contratos dos jogadores da base se encerram ao término dos 20 anos, então ficam apenas os jogadores que, estrategicamente, tem uma projeção de aproveitamento no profissional.

Esportes O POVO: As duas maiores vendas recentes do Ceará foram de jogadores da base, o Arthur Cabral e o Rick. Esse investimento na base está começando a trazer retorno para o Ceará. Você acredita que é só o início desse trabalho ou está começando a chegar num ápice?

Armando Desessards: Sem dúvidas é só o início. Temos que bater a meta definida pelo presidente Robinson de o Ceará fazer uma venda direta da base para um mercado protagonista europeu, ou seja, agregar valor ao atleta. Temos também alguns mercados menor protagonistas, de menos visibilidade, mas que o Ceará também tem condições de entrar e entrar forte com os atletas da base, como o mercado da China, do mundo árabe, o próprio mercado americano, que agora começa a aparecer. E são mercados que o Ceará também vai entrar e é só o início desse processo e que está já em andamento.

Esportes O POVO: Cite alguns nomes de jovens que podem ser aproveitados no futuro e que em breve o torcedor vai conhecer.

Armando Desessards: Temos o Davi, que já teve convocação para a seleção brasileira, o próprio Jefferson, menino que a gente ainda vai trabalhar na base, vai jogar o Brasileiro sub-20. O Caio é um atacante ou um meia muito promissor, jogador que tem uma perspectiva de evolução muito importante. O Átila, lateral direito, também, sucessor do Natan, que é um jogador de muita qualidade técnica. O Rubens, volante que atua bastante nos treinos do profissional e todas as comissões técnicas se agradam muito. Pedro Igor é um atacante de beirada, também bastante promissor. Mas estou falando dos mais velhos, que estão entre 18 e 19 anos, que estão mais próximos de chegar e que em seguida o nosso torcedor verá alguns deles no profissional. Mas descendo, nós temos os nossos principais valores, porque quanto mais o atleta é feito em casa, ou seja, o quanto antes ele chegou no clube e teve o aporte com essa estrutura, em melhores condições ele vai chegar. Nós temos hoje um sub-15 no clube que começou lá na escolinha do clube com 8, 9 anos, e sem dúvida nenhuma é a nossa melhor categoria em termos gerais. Então quando essa categoria tiver ali com 18, 19 anos, em idade de transição, nós chegaremos num momento em que o clube estará melhor usufruindo da estrutura, com um atleta começando e terminando o período de formação dentro da estrutura do Ceará. São jogadores de altíssima qualidade e que terão condições de protagonizar no profissional. Base é paciência, tem que ter investimento para termos um melhor retorno, apesar de já termos alguns retornos, mas o melhor necessita tempo e investimento, e em breve nós vamos ter um aproveitamento bastante superior de atletas.

