Escalação: como Iguatu e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Iguatu e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/02), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada no estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Iguatu

4-4-2: Léo; Ray, Uesles, Marcondi e Dodó; Elivelton, Bruno Ocara, Bruno Menezes e Romário; Patuta e Davi. Técnico: Washington Luiz.

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson e Marlon; Mendoza, Nino Paraíba, Vina; Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

