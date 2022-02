Tiago Nunes reconhece partida ruim do Ceará contra o Iguatu e assume: "Responsabilidade minha"

Apesar da vitória do Alvinegro por 2 a 1 sobre o Azulão, o Vovô pecou pelo excesso de oportunidades desperdiçadas e deixou o campo sob vaias da torcida presente no Castelão

O treinador Tiago Nunes não ficou nada satisfeito com a performance do Ceará na vitória por 2 a 1 diante do Iguatu, na noite desta terça-feira, 22, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense. Em entrevista coletiva após o confronto, o comandante alvinegro reconheceu que a equipe não rendeu o esperado e assumiu a responsabilidade pela atuação.



"Tivemos uma atuação realmente que deixamos a desejar. Não só no segundo tempo, mas no primeiro também, mesmo com o placar por 2 a 0 poderíamos ter tido uma atuação melhor. De maneira geral a equipe não se apresentou bem. Temos que nos reorganizar, porque em nenhum aspecto a equipe foi soberana. Mesmo a equipe adversária não tendo grandes oportunidades, deixamos a desejar em questão de performance, principalmente comparando a equipe com nós mesmo em outros momentos. A vitória veio, o resultado é importante, mas a atuação, no meu ponto de vista, deixou a desejar. Responsabilidade totalmente minha", analisou.



No sábado, 26, Vovô e Azulão voltam a se enfrentar para decidir quem segue na competição para encarar o Caucaia na semifinal do certame. Desta vez, o confronto será no campo do Iguatu, no estádio Morenão, às 17h45min, que chega para o duelo com a necessidade de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa às penalidades, enquanto o Alvinegro terá a vantagem do empate.



“A gente espera um jogo dificílimo na volta. A gente viu alguns jogos deles jogando em casa e sabe como o fator local eles levam vantagem, eles têm um campo que favorece muito o futebol que eles apresentam em casa. Teremos que ter um nível de concentração muito alto, para que a gente possa fazer uma atuação compatível com a grandeza do Ceará e se classificar para a semifinal”, disse Tiago Nunes.



