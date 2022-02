"Precisamos aproveitar mais as oportunidades", frisa Nino Paraíba após jogo diante do Iguatu

Alvinegro de Porangabuçu construiu uma vitória com dois gols de diferença na primeira etapa, mas viu o time adversário diminuir a vantagem no segundo tempo

O Ceará venceu o Iguatu por 2 a 1 pelas quartas de final do Campeonato Cearense, mas nas arquibancadas os torcedores não demonstraram satisfação pela atuação do time em campo. Isso porque, embora tenha tido oportunidade de marcar mais gols, o Alvinegro de Porangabuçu acabou desperdiçando as chances e construindo uma vantagem pequena.

Na saída de campo, o lateral Nino Paraíba comentou as oportunidades que o grupo teve, mas também ressaltou o placar final. "Precisamos aproveitar mais as oportunidades que estamos tendo, mas o importante é que vencemos o jogo. Agora vamos para a casa deles em busca da classificação", frisou o jogador.

As equipes disputam o jogo de volta no próximo sábado, 26, às 17h45min, no estádio Morenão, em Iguatu.

