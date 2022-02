Ceará vence Iguatu por 2 a 1 em jogo de ida pelas quartas de final do Cearense

Alvinegro dominou ações no primeiro tempo e abriu 2 a 0 em cobranças de pênalti de Mendoza e Zé Roberto, mas caiu de produção na segunda etapa e viu o Azulão diminuir o placar com gol de Davi

O Ceará fez a sua estreia no Campeonato Cearense com vitória por 2 a 1 sobre o Iguatu, na noite desta terça-feira, 22, na Arena Castelão, em jogo válido pelas quartas de final da competição. Apesar da superioridade técnica em relação ao adversário, o Alvinegro não conseguiu construir vantagem confortável para o jogo da volta e o Azulão segue vivo no confronto. Mendoza e Zé Roberto marcaram para o Vovô em cobranças de pênalti e Davi descontou para os visitantes.

O jogo de volta acontece no próximo sábado, 26, às 17h45min. O local do confronto ainda não foi definido pela FCF, mas a tendência é que o duelo seja disputado no estádio Morenão, em Iguatu (CE). Com o resultado, o Ceará joga por empate para avançar às semifinais do campeonato estadual. Vitória simples do Iguatu leva o duelo para os pênaltis.

Com ampla superioridade técnica em relação ao adversário, o Ceará dominou as ações do confronto durante o primeiro tempo. Mesmo sem obrigar o goleiro Léo a fazer grandes defesas, o Vovô chegou à area adversária com facilidade e contruiu placar confortável ainda na primeira etapa.

As duas primeiras chegadas ofensivas do Alvinegro saíram dos pés de Kelvyn, aos 13 e aos 16 minutos. Na primeira, Mendoza fez bela jogada individual, foi à linha de fundo e rolou para trás, o camisa 70 bateu de primeira, mas finalizou sobre o gol. Na segunda, após bela troca de passes, Léo Rafael cruzou na área e o meia finalizou de esquerda, no contrapé do goleiro adversário, mas a bola foi para fora.

Quatro minutos depois, nova jogada do Ceará. Victor Luís chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, Léo Rafael bateu e o zagueiro Uesles bloqueou com o braço e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mendoza bateu forte no canto esquerdo do goleiro Léo e abriu o placar para o Alvinegro.

Aos 26 minutos, novo pênalti para o Vovô. Após tabela com Mendoza, Michel Macedo invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro adversário. Desta vez, Zé Roberto foi para cobrança. O camisa 63 bateu com categoria, deslocou o goleiro e ampliou a vantangem alvinegra: 2 a 0.

No segundo tempo, o Ceará voltou com postura mais burocrática, enquanto o Iguatu retornou mais ofensivo, arriscando chutes de longa distância e obrigando intervenções do goleiro João Ricardo logo nos primeiros minutos. Com mais presença no campo de ataque, o Azulão chegou ao gol aos 15 minutos. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para o atacante Davi, que bateu cruzado ângulo e não deu chances para o arqueiro alvinegro: 2 a 1.

O gol da equipe visitante acordou o Vovô na partida. No lance seguinte, Vina deu belo passe para Mendoza, que bateu da entrada da pequena área, mas parou em boa defesa do goleiro Léo. Dois minutos depois, nova chegada dos donos da casa. O atacante colombiano rolou na marca do pênalti para Marlon, mas o volante finalizou para fora.

Nos 25 minutos finais, o Ceará até esboçou uma pressão em busca do terceiro gol, mas pecou nas tomadas de decisão e praticamente não ameaçou o goleiro do Iguatu. A partida acabou mesmo em 2 a 1 e foi encerra sob vaias da torcida alvinegra presente no Castelão.

