Tiago Nunes minimiza atuação ruim do Ceará diante do Atlético-BA: "Resultado foi mais importante"

Em entrevista coletiva após o jogo, treinador alvinegro explicou as mudanças na equipe titular e criticou estado do gramado: "praticamente impossível jogar futebol"

O Ceará venceu o Atlético-BA pelo placar de 1 a 0 na tarde deste sábado, 19, no estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tiago Nunes minimizou o desempenho abaixo do esperado contra o time baiano e ressaltou que, nesta partida, o resultado foi mais importante que a atuação da equipe.

“Hoje, sem dúvidas, o resultado foi mais importante do que a atuação. Isso é uma questão básica de desenvolvimento de futebol. (...) A avaliação técnica do jogo ficou muito prejudicada, porque é praticamente impossível jogar futebol nesse gramado. Precisamos pensar muito antes de darmos sequência nas jogadas. Pensando nisso e no desgaste físico de alguns jogadores, fizemos uma rodagem para vermos alguns jogadores iniciando a partida, dar minutagem para os atletas que não vinham jogando, descansar outros, e testar formações diferentes. Meu papel como treinador, principalmente neste início de temporada, é oportunizar, testar, variar, para que possamos ter o máximo de informações possíveis dos atletas e a partir daí conseguir, durante a temporada, escolher as melhores soluções”, avaliou o comandante alvinegro.

Sobre o assunto Ceará conta com seis atletas em recuperação no departamento médico

Ceará bate Atlético-BA por 1 a 0 e abre vantagem na liderança da Copa do Nordeste

Eleito craque do jogo, Victor Luís valoriza vitória do Ceará contra o Atlético-BA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com mais duas competições — Campeonato Cearense e Copa do Brasil — para disputar durante o mês de março, o técnico do Vovô explicou que as mudanças na equipe titular foram para minimizar o desgaste físico e analisou as dificuldades que espera enfrentar na estreia pelo Estadual.

“A importância de preservar alguns jogadores é para todos os atletas que não estão no seu melhor ritmo. Sabemos que a qualidade técnica do jogador cai muito com a sequência de jogos. O refinamento técnico acaba ficando prejudicado. Os atletas mais cerebrais sofrem muito com isso. Vamos continuar fazendo isso sempre que houver um desgaste excessivo com alguns jogadores, para que eles possam estar em plena forma na hora em que forem requisitados. Sobre os jogos do Cearense, nós vamos enfrentar uma equipe que tem um fator local difícil, com uma logística complicada. Estamos sofrendo com isso desde o jogo contra o Sergipe. Precisamos nos superar para entregar uma performance satisfatória nos jogos eliminatórios”, concluiu.

Líder do Grupo B do Nordestão, com 12 pontos, o Ceará agora foca na sua estreia pelo Cearense. O Alvinegro enfrenta o Iguatu na terça-feira, 22, às 20 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pelo confronto de ida das quartas de final da competição.

Tags