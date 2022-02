Marlon diz que Ceará "tem muito a evoluir" e ressalta que o elenco só treina há um mês

Apesar de já ter disputado duas partidas oficiais e ter a terceira marcada para esta quarta-feira, 9, contra o Globo-RN, o elenco do Ceará completa nesta terça-feira, 8, somente o primeiro mês de atividades na temporada 2022. E olha que o duelo contra o time potiguar, pela Copa do Nordeste, é atrasado, o que significa que o Vovô já deveria ter três jogos na conta.

Somado a esse calendário apertado, está o fato do clube ter tido problemas com a Covid-19, que atingiu boa parte do elenco em meio ao período de preparação. Essa situação, segundo o volante Marlon, interferiu diretamente na pré-temporada do Ceará e fez com que esse momento inicial tenha se estendido mesmo com um campeonato já em andamento.

"Infelizmente a gente vive um cenário um pouco diferente no futebol por conta dessa pandemia. Contra o Sergipe, ficou muita gente de fora, por testaram positivo e isso atrapalha um pouquinho porque a gente vinha numa pré-temporada muito boa, pesada mesmo, com volumes muito altos. Aí de repente você para, fica cinco ou seis dias fora; é um pouco complicado até para o trabalho do Tiago (Nunes), que vai tendo montagem da equipe, testando as peças que chegaram [...] mas agora já tá passando tudo, grande parte do elenco já está treinando bem, então é dia após dia continuar se adaptando. A gente começou o campeonato já, mas está ainda nessa preparação porque tem o ano inteiro de jogos. Creio que nessa semana e na outra vai estar praticamente todo mundo à disposição", disse o jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Globo-RN pela Copa do Nordeste

Com três retornos, Ceará realiza primeiro treino visando jogo contra o Globo-RN

Jogo entre Ceará e Sampaio Corrêa no Nordestão sofre alteração de horário; confira

Diante desse cenário, Marlon acredita que o Vovô ainda tem bastante a evoluir em termos de conjunto e que as duas primeiras partidas não são o reflexo do que o grupo será no restante da temporada.

"Podemos evoluir muito ainda. Como falei, estamos num período de pré-temporada ainda, tem cargas muito pesadas ainda para a gente aguentar esse ano todo. Hoje estamos jogando só a Copa do Nordeste, mas daqui a pouco tem o (campeonato) Cearense, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o (campeonato) Braisleiro, então a gente não vai ter tempo de uma semana pra fazer uma academia, para ter um volume melhor de trabalho”, explicou o volante.

O jogador ressaltou que com as peças que chegaram, o time ganhou novas características e acredita que o técnico Tiago Nunes promoverá um crescimento gradual no futebol apresentado pelo Vovô se utilizando delas. “O Ceará tem muito a crescer, muito a evoluir ainda esse ano", garante.

Dentro da Copa do Nordeste em si, Marlon espera uma evolução do Ceará nos próximos três duelos, já que todos são em casa e diante da torcida. O volante citou que algumas peças que chegaram já puderam sentir o clima de jogar no Castelão e que essa sequência será importante até mesmo para encaminhar a classificação do time para a próxima fase do torneio.

"Três jogos dentro de casa que a gente tem condições de vencer. Vamos jogar contra fortes equipes, o Globo-RN, o Sampaio Correa-MA, o Sport, mas vamos jogar em casa diante do nosso torcedor, estamos treinando para isso, nos preparando para isso, para que possamos encaminhar (a classificação), mas aí é jogo após jogos. A gente tem que pensar primeiramente no Globo", disse.



Tags