Jogo entre Ceará e Sampaio Corrêa no Nordestão sofre alteração de horário; confira

A Diretoria de Competições da CBF informou na noite desta segunda-feira, 7, a alteração do horário do jogo entre Ceará e Sampaio Correia, que será realizado no dia 12 de fevereiro, na Arena Castelão. Antes previsto para as 16 horas, o duelo agora será disputado às 19h45 devido ajustes na grande de programação da emissora que transmitirá o duelo. A data e o local do confronto foram mantidos.

Confira o ajuste

Ceará x Sampaio Corrêa

De: 16h

Para: 19h45

Data: 12/02, sábado (mantida)

Local: Arena Castelão, Fortaleza-ce (mantido)

Motivo: Ajustes na grade de programação da emissora detentora

