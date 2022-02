Veja quem são os jogadores que podem fazer sua estreia em Clássico-Rei

Com várias novidades nos elencos, Fortaleza e Ceará têm pelo menos 16 atletas que nunca jogaram o maior confronto do estado e podem estar disponíveis neste sábado, 5

Fortaleza e Ceará chegam para o primeiro Clássico-Rei do ano repletos de novidades em seus elencos e muitos deles podem ter a primeira oportunidade de disputar o principal confronto do estado neste sábado, 4. Com todos os recém chegados já regularizados, pelo menos 16 atletas podem estrear no clássico.

Do lado do Tricolor, nomes como Fernando Miguel, Wagner Leonardo, Landázuri, Brayan Ceballos, Juninho Capixaba, Lucas Lima, Moisés e Silvio Romero terão a sua primeira oportunidade de jogar um Clássico-Rei. Já pelo Alvinegro, Lucas Ribeiro, Marcos Victor, Michel Macedo, Nino Paraíba, Victor Luís, Richard, Iury Castilho e Zé Roberto são alguns possíveis estreantes no maior duelo do estado.

Mesmo estando no Leão desde o ano passado, Lucas Lima desfalcou o clube no jogo contra o Ceará, no dia 17 de novembro de 2021, por ter sido suspenso por acúmulo de cartões. Outro velho conhecido é Victor Luís, que teve uma passagem pelo Alvinegro em 2015, mas não chegou a jogar nenhum clássico. Richardson também é novidade em 2022 no Ceará, mas já atuou em clássicos na sua primeira passagem pelo clube.

Dos titulares de Fortaleza e Ceará no último clássico, quatro jogadores deixaram os elencos. Bruno Melo e Éderson, pelo Tricolor, e Gabriel Dias e Fabinho, pelo Alvinegro.

Fortaleza x Ceará se enfrentam neste sábado, 5, às 17h45min, na Arena Castelão. A partida é válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

