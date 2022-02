Luiz Otávio, do Ceará, e Tinga, do Fortaleza, somam 47 Clássicos-Reis disputados; veja retrospecto

Ídolos e capitães de seus respectivos clubes, Luiz Otávio, pelo lado do Ceará, e Tinga, pelo Fortaleza, somam 47 Clássicos-Reis disputados. Neste sábado, 5, às 17h45min, os atletas voltam a se enfrentar dentro do campo da Arena Castelão pela Copa do Nordeste.

Luiz Otávio chegou ao Vovô em 2017, se firmou na equipe titular e desde então segue absoluto na zaga do Alvinegro de Porangabuçu. Durante este período, o defensor atuou em 21 clássicos contra o Fortaleza. Neste recorte de partidas, conquistou oito vitórias, seis empates e sete derrotas, além do título do Campeonato Cearense de 2017 em cima do Leão.

Tinga foi contratado pelo Fortaleza em 2015 para assumir a posição de lateral-direito, função que desempenhou até o início da última temporada, quando Vojvoda o adaptou como terceiro zagueiro. Pelo Tricolor do Pici, enfrentou o Ceará 26 vezes, totalizando nove vitórias, seis empates, 10 derrotas e três gols marcados. O defensor do Leão soma ainda quatro títulos cearenses conquistados em cima do Vovô (2015, 2019, 2020 e 2021).

Como adversários em campo, foram 18 encontros, com vantagem para Luiz Otávio, que saiu vencedor em oito oportunidades contra seis de Tinga, além de quatro empates.



