Escalação: como Fortaleza e Ceará vão a campo pela Copa do Nordeste

Fortaleza e Ceará serão o primeiro grande teste um do outro na temporada 2022. A partir das 17h45min, no Castelão, os rivais disputam o primeiro Clássico-Rei do ano, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Até aqui, Leão e Vovô praticamente apenas estrearam. Enquanto o Tricolor teve dois jogos contra Sousa-PB e Floresta, o Alvinegro fez apenas uma partida, contra o modesto Sergipe, e com um time muito alternativo, devido a um surto de Covid-19 no elenco. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

F. Miguel; Tinga, Benvenuto, Titi; Pikachu, M. Jussa, Ronald, Lucas Lima, L. Crispim; Torres e Moisés. Téc: Vojvoda

Ceará

João Ricardo; M. Macedo, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro, Victor Luís; Richard, Marlon; Mendoza, Vina, Lima; Zé Roberto. Téc: Tiago Nunes

