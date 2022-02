Ceará e Fortaleza anunciam novo patrocinador em conjunto

Vovô e Leão firmaram parceria até o fim desta temporada com o Grupo Zelo, empresa que atua no setor de assistência funerária

Ceará e Fortaleza anunciaram nesta sexta-feira, 4, um novo patrocinador em comum, o Grupo Zelo, empresa do ramo death care, referente ao setor de assistência funerária. O contrato com ambos clubes vai até o fim de dezembro de 2022 e a marca será estampada no espaço frontal esquerdo do calção.

“Acreditamos que praticar e incentivar o esporte é uma das maneiras eficazes de obter qualidade de vida, ser feliz e viver bem, além de uma oportunidade para estreitar seus laços com os cearenses que amam futebol”, disse Lucas provenza, CEO do Grupo Zelo, sobre a parceria com a dupla cearense.

Victor Simpson, Gerente Comercial do Fortaleza, e Ricardo Costa, Gerente Comercial do Ceará, comemoraram o acerto e exaltaram a força que a imagem dos clubes está ganhando fora do estado.

"É uma marca nacional, de fora do nosso estado, e é mais uma empresa que vislumbra, no Fortaleza, uma boa possibilidade de investimento. Isso demonstra um pouco do alcance que temos hoje e de como o Fortaleza é visto lá fora. São parceiros como esse que nos permitem ampliar investimentos dentro do clube ", detalhou Victor.

