Ceará abre check-in para o jogo contra o Globo pela Copa do Nordeste

Sócios-torcedores dos planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da popularidade podem reservar seus lugares para assistir o duelo na Arena Castelão. Capacidade segue limitada a 30% do espaço do estádio

O Ceará abriu nesta sexta-feira, 4, o check-in para que os sócios-torcedores possam garantir um lugar para o duelo diante do Globo-RN, que acontece na próxima quarta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Será o primeiro confronto do Vovô nesta temporada atuando como mandante.

Torcedores que possuem os planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade já poderão realizar a sua reserva para a partida a partir desta sexta-feira, 4. Além disso, o clube também disponibilizou de forma on-line as recargas para os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro, que antes eram feitas somente em lojas físicas.

Antes de encarar a equipe do Rio Grande do Norte (RN), o Alvinegro de Porangabuçu terá a disputa do Clássico-Rei contra o Fortaleza, também pelo Nordestão. Para esta partida, o Vovô será o visitante e terá direito a 30% da capacidade atual permitida, ou seja, pouco mais de cinco mil ingressos, tendo em vista que há liberação de somente 30% do espaço total da Arena Castelão (19.171 lugares).

