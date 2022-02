Ceará inicia venda de ingressos para Clássico-Rei

A comercialização das entradas para o confronto diante do Fortaleza será exclusiva para sócios-torcedores do clube

O Ceará iniciou, nesta quarta-feira, 2, as vendas de ingressos para o confronto diante do Fortaleza. As equipes se enfrentam neste sábado, 5, às 17h45min, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

A comercialização das entradas para o Clássico-Rei será exclusiva para associados do clube. Para comprar o bilhete, os torcedores deverão apresentar a carteirinha do programa Sócio Vozão.

A torcida alvinegra ficará no setor norte, nos anéis superior e Inferior, ambos com o mesmo preço de bilhete, R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). As vendas estão sendo efetuadas presencialmente nas lojas Vozão Sede, na Av. João Pessoa, 3552, de 9h às 17h; e Fábrica de Craques, na Rua Major Weyne, 1040, de 9h às 20h.

Os torcedores só poderão adquirir os ingressos se estiverem com o ciclo de vacinação completo, segundo exigência do decreto do Governo do Estado. A capacidade do Castelão está restrita a 30%. Ao todo, a carga disponível é de 19.171 bilhetes.



