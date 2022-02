Com recuperados da Covid-19, Ceará inicia preparação para o Clássico-Rei

O elenco do Ceará se reapresentou nesta quarta-feira, 2, após a vitória por 1 a 0 sobre o Sergipe, em Aracaju-SE. A novidade é a integração ao grupo dos jogadores que se recuperaram da Covid-19. Os principais retornos são do meia Vina, dos zagueiros Messias, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda e dos atacantes Lima e Erick.

Para a estreia na Copa do Nordeste diante do Sergipe, o técnico Tiago Nunes não contou com 12 jogadores que haviam testado positivo para a Covid-19. Além dos seis citados acima, desfalcaram o Alvinegro: o goleiro Richard, o zagueiro Jeferson, o volante Richardson, o meia Léo Rafael e os atacantes Gabriel Santos e Jacaré.

Conforme o clube, os atletas retornaram aos treinos de forma gradativa a medida que completavam o período de isolamento. No último fim de semana, participaram de atividades Vina, Lima, Messias, Jeferson e Richardson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda-feira, 31, voltaram aos treinamentos Richard, Léo Rafael e Gabriel Santos. Na terça-feira, 2, foi a vez de Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Jacaré e Erick retomarem as atividades.

Sobre o assunto FutCast analisa estreia do atacante Zé Roberto pelo Ceará

Passes, finalizações e rebatidas: veja quem liderou as estatísticas do Ceará contra o Sergipe

Ceará inicia venda de ingressos para Clássico-Rei

Para o confronto contra o Fortaleza, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco devem permanecer de fora. O jogador segue tratando de lesão no adutor esquerdo. Fernando Sobral está em transição após se recuperar de tendinite no pé esquerdo e é dúvida. O centroavante Jael continua o tratamento pós-cirúrgico de contusão no tendão de Aquiles.

Na estreia, o Vovô bateu o Sergipe por 1 a 0 com gol de Zé Roberto. Ademais do atacante, estrearam pelo Alvinegro: Iury Castilho, Richard, Nino Paraíba, Michel Macedo, Lucas Ribeiro e Victor Luis.

Tags