Jogo do Ceará contra o Globo-RN é adiado na Copa do Nordeste

O Ceará tem mais um jogo adiado na Copa do Nordeste. A partida contra o Globo-RN, antes prevista para o dia 8 de fevereiro, foi remarcada para o dia 9 sob a justificativa de preservar o intervalo regulamentar entre partidas do time potiguar. O local e o horário da partida não foram alterados. Assim, o Vovô jogará na Arena Castelão às 19h30. Anúncio foi feito pela Diretoria de Competições da CBF na noite deste sábado, 29.

Antes da alteração da data da partida, o Ceará jogaria três vezes em nove dias. Com nova data, o Ceará terá três dias de folga entre o duelo contra o Fortaleza no torneio até encarar o Globo-RN novamente no Castelão.

Sobre o assunto Preparador físico do Ceará comenta adiamento do jogo contra o Sergipe; Vovô terá mais dois treinos

Ex-Ceará, Arthur Cabral se despede do Basel nas redes sociais

Com jogo adiado, Ceará segue em preparação para estreia na Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Águia de Ceará-Mirim também ganhará um dia extra de descanso para o confronto. A equipe potiguar vai a campo no domingo, 6, contra a equipe do Botafogo-PB e viaja para Fortaleza para visitar o Alvinegro. A partida será a quarta do Globo em menos de duas semanas.

O Ceará segue em Aracaju para enfrentar o Sergipe no primeiro jogo do time na Copa do Nordeste. Devido a surto de Covid-19 no elenco adversário, o confronto que seria neste sábado foi remarcado para próxima segunda-feira, 31, às 21h30 no estádio Batistão.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags