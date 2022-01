Ex-Ceará, Arthur Cabral se despede do Basel nas redes sociais

Atacante é o novo reforço da Fiorentina na temporada; no Basel, Arthur Cabral foi eleito o melhor jogador da Super Liga Suiça em 2021

Novo reforço da Fiorentina, Arthur Cabral se despediu de seu ex-clube, Basel-SUI, através de suas redes sociais, neste sábado, 29. “Fizemos história”, postou o atacante em seu perfil oficial no Instagram (veja abaixo).

Pelo Basel, o atleta foi eleito o melhor jogador da Super Liga Suiça em 2021. Em 106 jogos com a camisa do clube suíço, o jogador balançou a rede 65 vezes, segundo o site de estatísticas oGol.

Arthur Cabral chega na Viola com a missão de substituir Vlahovic, artilheiro do Campeonato Italiano, que assinou com a Juventus.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

