Partida entre Sergipe e Ceará pela Copa do Nordeste é adiada

Três novos casos de Covid-19 detectados no elenco do Sergipe nesta sexta-feira, 28, impossibilitaram a equipe de ter o número mínimo de jogadores para o confronto, que é de 13 atletas

O jogo entre Sergipe e Ceará, que aconteceria neste sábado, 29, pela Copa do Nordeste, foi adiado. A nova data ainda será divulgada pelos clubes. O Gipão, que no início da semana confirmou 16 casos positivos para Covid-19 no elenco, voltou a ter jogadores diagnosticados com o vírus nesta sexta-feira, 28, às vésperas da partida. Desta forma, o clube sergipano tem somente 11 jogadores disponíveis, número inferior ao requisitado pelo regulamento, que é de 13 — 11 no campo e dois no banco de reservas.

O duelo havia sido confirmado pelo próprio presidente do clube sergipano na última quinta-feira, 27, após o elenco realizar novas testagens e atingir o número mínimo de atletas. A delegação do Vovô, inclusive, já está em Aracaju (SE), onde realizou um treino de apronto no CT do Confiança nesta sexta-feira, 28.

Em contato com o Esportes O POVO, o assessor de imprensa da Federação Sergipana de Futebol, Reginaldo Goveia, explicou a situação. “Oficialmente, não recebemos ainda essa informação da CBF, mas será adiada sim. De certo é que a partida será adiada, se será na segunda, na terça, o dia não temos ainda."



O Vovô também vem enfrentando problemas com a Covid-19. No último sábado, 22, o clube informou que quatro atletas foram diagnosticados com o vírus: Richardson, Buiú, Lima e André Luiz (este já liberado após testagem negativa). Na terça-feira, 25, outros cinco atletas testaram positivo: Vina, o goleiro Richard, Messias, William Oliveira e Léo Rafael.

