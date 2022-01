Preparador físico do Ceará comenta adiamento do jogo contra o Sergipe; Vovô terá mais dois treinos

Em entrevista ao canal oficial do Ceará no YouTube, o preparador físico Roberto Farias reconheceu que todo o planejamento foi feito para a estreia neste sábado, mas destaca lados positivos do adiamento

Com o adiamento do jogo contra o Sergipe, que aconteceria na tarde deste sábado, realizado a menos de 24 horas da bola rolar, o Ceará teve que readaptar todo o planejamento feito para a partida, que marca a estreia do Alvinegro na Copa do Nordeste e temporada 2022.

Em entrevista ao canal oficial do Ceará no YouTube, o preparador físico Roberto Farias comentou sobre a situação. “O adiamento da partida muda um pouquinho nossos planos, já que estávamos focados nesse jogo desde o dia 8, dia da nossa apresentação. O planejamento foi montado para essa estreia no dia 29, infelizmente teve esse adiamento, mas eu vejo pelo positivo. São mais dois dias para descansar visto que a viagem foi desgastante”, disse.

De fato, foram mais de seis horas de viagem de Fortaleza até Aracaju, porque a delegação teve que fazer conexão em Campinas. Isso fez com que a delegação alvinegra saísse no fim da tarde de quinta-feira, por volta das 17h55min e só chegasse ao destino final às 1h25min da sexta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida foi remarcada para segunda-feira, às 21h30min, no Batistão, por isso o Ceará ficará mais três dias em Aracaju e o fim de semana ganhou expedientes no turno da tarde, sempre às 16 horas. Neste sábado, 29, Tiago Nunes comandará um trabalho com o grupo no palco do jogo e no domingo, 30, voltará ao CT do Confiança, onde havia encerrado os trabalhos visando o duelo contra o Sergipe.

“São mais dois dias para treinar, aprimorar os detalhes finais que o Tiago (Nunes) quer fazer com a equipe e segunda-feira vai dar tudo certo e a gente vai conseguir sair daqui com os três pontos", destacou o preparador físico.

O adiamento da partida ocorreu porque o Gipão teve mais três atletas positivados para a Covid-19 e por isso não tinha elenco mínimo suficiente para dar início a uma partida, segundo o regulamento geral de competições.

Tags