Ex-Ceará, Arthur Cabral encerra passagem pelo Basel como melhor jogador da Liga Suíça em 2021

O centroavante de 23 anos foi o artilheiro da liga nacional, com 14 gols em 18 jogos, além de ser o atleta com mais participações diretas em gol do campeonato, com 19

O atacante Arthur Cabral finalizou a sua passagem pelo Basel-SUI, clube pelo qual marcou 65 gols ao longo de três anos, com uma importante conquista pessoal: prêmio de melhor jogador da Super Liga Suíça em 2021, além de ser eleito o melhor atleta da última temporada pelo sindicato dos jogadores.

Pela Liga Suíça, o centroavante ex-Ceará liderou diversas estatísticas ofensivas. Foi o artilheiro do torneio, com 14 gols em 18 jogos — a maior média de gols por jogo entre todos os atletas (0.78) —, o primeiro com mais participações diretas em gols (19), e o terceiro com mais assistências, 5. Ao todo, Arthur Cabral balançou as redes 27 vezes em 31 jogos ao longo de 2021.

A última temporada foi a melhor da carreira do atacante. Em 2019, marcou 18 tentos em 39 partidas, enquanto que em 2020 foram 20 gols em 36 jogos, ambas vestindo a camisa do Basel-SUI. O bom desempenho chamou a atenção da Fiorentina-ITA, que desembolsou 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) para tirar o paraibano de 23 anos do clube suíço.

“Feliz demais por ter sido eleito o melhor jogador da Super Liga Suíça em 2021, além de vencer como melhor atacante e melhor jogador do ano pelo sindicato dos jogadores. Foi um ano mais do que abençoado. Divido esses prêmios com minha equipe e meus companheiros. Obrigado!”, comemorou o centroavante através das redes sociais.



