Com jogo adiado, Ceará segue em preparação para estreia na Copa do Nordeste

Com estreia na Copa do Nordeste adiada para a próxima segunda-feira, 31, o Ceará segue preparação para o duelo contra o Sergipe. O elenco Alvinegro treinou na tarde deste sábado, 29, no estádio Batistão, em Aracaju, palco para a partida contra os donos da casa. Equipe de Tiago Nunes deverá realizar mais uma atividade no domingo antes de encarar o adversário.

Segundo Roberto Farias, preparador físico do Vovô, a nova data da partida não foi um fator negativo para o Ceará, que ganhou mais dois dias de descanso para a disputa do jogo.

“O adiamento mudou um pouco nosso planejamento, uma vez que, desde o dia oito, estávamos trabalhando com a estreia no dia 29, mas não vejo pelo lado negativo, pelo contrário. Temos mais dois dias de descanso, já que tivemos uma viagem desgastante, e também para trabalhar a equipe para que possamos sair daqui com os três pontos”, falou o preparador.

Com jogo remarcado para segunda-feira às 21h30, o Ceará não deverá contar com boa parte do elenco, desfalcado por lesões e Covid-19. Com 13 baixas confirmadas, entre elas o meia Vina, principal peça do setor ofensivo do time, Tiago Nunes terá a missão de criar alternativas para fortalecer o setor de criação da equipe para a disputa dos primeiros jogos no ano. Vale lembrar que o Alvinegro jogará três vezes em nove dias e o desgaste físico pode ser outro problema para o treinador.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

