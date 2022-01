Presidente do Sergipe confirma jogo contra o Ceará pelo Nordestão

O confronto entre as equipes acontece no sábado, 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). Será a estreia oficial do Vovô na temporada

Após alguns dias de indefinição, o duelo entre Sergipe e Ceará, pelo Nordestão, foi finalmente confirmado. Na última segunda-feira, 24, o clube sergipano divulgou que 16 atletas foram diagnosticados com Covid-19, situação que colocava em risco a partida devido a insuficiência do número mínimo de jogadores colorados aptos a entrar em campo. Nesta quinta-feira, 27, porém, o presidente do Gipão, Ernan Sena, confirmou ao Esportes O POVO que o jogo será realizado normalmente.

Os atletas do Sergipe positivados para o vírus fizeram uma nova testagem na manhã desta quinta-feira, 27. Com uma boa quantidade de resultados negativos, o treinador Elias Borges terá à sua disposição o número necessário de jogadores para disputar a partida contra o Alvinegro.

Sobre o assunto Ceará e Palmeiras têm novo impasse jurídico com venda de Arthur Cabral

Ceará tem 10 desfalques para jogo contra o Sergipe; veja lista

João Ricardo mira título da Copa do Nordeste: "O Ceará vai brigar para ser campeão"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô também vem enfrentando problemas com a Covid-19. No último sábado, 22, o clube informou que quatro atletas foram diagnosticados com o vírus: Richardson, Buiú, Lima e André Luiz (este já liberado após testagem negativa). Na terça-feira, 25, outros cinco atletas testaram positivo: Vina, o goleiro Richard, Messias, William Oliveira e Léo Rafael.

Com embarque para Aracaju (SE) previsto para acontecer no fim da tarde desta quinta-feira, 27, o elenco alvinegro deve ter outras baixas. Além do volante Fernando Sobral, que segue se recuperando de lesão, os zagueiros Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Jefferson, os atacantes Erick e Gabriel Santos, e o lateral-direito Nino Paraíba não participaram do último treino realizado na capital cearense. O motivo das ausências não foi divulgado pelo clube.

O duelo contra o Sergipe será a estreia oficial do Ceará na temporada de 2022. As equipes se enfrentam no sábado, 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). O Vovô chega na capital sergipana na madrugada desta sexta-feira, 28.



Tags