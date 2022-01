João Ricardo mira título da Copa do Nordeste: "O Ceará vai brigar para ser campeão"

O Alvinegro faz o primeiro jogo na temporada contra o Sergipe, pelo Nordestão, no próximo sábado, 29, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju-SE

Com estreia marcada na Copa do Nordeste, o João Ricardo reforçou que o Ceará busca o título da competição. Ainda sob indefinição, o duelo diante do Sergipe está marcado para este sábado, 29. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira, 27, o goleiro também falou sobre os desfalques da equipe.

“Eu acho que é uma competição (Copa do Nordeste) muito importante. Eu nunca tinha jogado, joguei ano passado. Você vê que tem um gostinho diferente. Você vê o que as equipes e a torcida dão valor para essa competição. O Ceará, graças a Deus, vem em uma sequência de anos e anos, sempre chegando na final, conquistando títulos ou sendo vice. Esse ano não vai ser diferente. Almejamos o título. Vamos nos dedicar e brigar para sermos campeões”, ressaltou.

Restando apenas dois dias para duelo diante do Gipão, o Alvinegro possui dez ausências no elenco. Além dos jogadores com Covid-19, o Vovô tem desfalque por lesão. No entanto, o João Ricardo ressaltou que o grupo trabalha para fazer uma boa partida, mesmo com as baixas no grupo.

“Questão de atrapalhar ou não é até difícil de comentar. Eu acho que por o lado deles (Sergipe) muitos desfalques são ruins e por o nosso lado também. Se for ver, a gente deve ter um elenco muito maior que o deles. Então, eu acho que atrapalha mais eles. A gente está preparado. Se a gente tiver 11, 12, 13, 15 jogadores para ir, a gente vai. Nós vamos fazer o melhor jogo possível e se doar ao máximo para sair de lá vitoriosos”, frisou o atleta.

O Ceará faz o primeiro jogo na temporada contra o Sergipe, pelo Nordestão, no próximo sábado, 29, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju-SE. João Ricardo destaca a ansiedade pela estreia e pontua a dificuldade do adversário, apesar das baixas, por Covid-19, na equipe sergipana.

“O primeiro jogo marca o ano. Uma grande vitória pode passar uma tranquilidade para todo mundo. A ansiedade da estreia é natural. O torcedor ainda não viu a equipe jogar. A gente se preparou, sabe da dificuldade. É sempre um jogo muito duro. A equipe deles é forte, por mais que tenha tido muitas perdas por Covid-19, é uma equipe que jogando dentro dos seus domínios dá muitas dificuldades aos adversários. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e encaminhar uma sequência de vitórias”, completa.

