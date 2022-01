Ceará acredita em acordo amigável com Palmeiras por quantia em venda de Arthur Cabral

Em meio a impasse entre Ceará e Palmeiras por porcentagem do valor da venda da Arthur Cabral, a diretoria do Alvinegro acredita em acordo amigável e desfecho positivo

A Fiorentina acertou a contratação de Arthur Cabral, do Basel, por 15 milhões de euros. Em meio a impasse entre Ceará e Palmeiras por porcentagem do valor da venda, a diretoria do Alvinegro acredita em acordo amigável e desfecho positivo, conforme apurou o Esportes O POVO.

Desde que Arthur Cabral foi vendido pelo Alviverde ao Basel, os dirigentes dos clubes paulistas e cearenses divergem sobre a quantia que teriam direito numa futura venda do atacante, algo que se concretizou nesta quarta-feira, 26. O Vovô defende que possui metade de qualquer valor que o Palmeiras receber. O Verdão entende que o Alvinegro já não possui nenhuma porcentagem no negócio.

A diretoria do Ceará trabalha até com a possibilidade de acionar a Fifa, caso fique sem receber nada do Palmeiras na transação envolvendo Arthur Cabral. Entretanto, os dirigentes das duas equipes possuem bom relacionamento, e o clube do Porangabuçu aposta em resolução de forma amistosa.

Entenda o impasse

O imbróglio teve início com a venda definitiva de 100% dos direitos econômicos de Arthur Cabral ao Basel por 4,4 milhões de euros. O Alvinegro e Alviverde tinham em contrato divisão igualitária sobre as porcentagens envolvendo o atacante. Portanto, cada clube ficou com 2,2 milhões de euros na transação, na época.

Na negociação capitaneada pelo Palmeiras foi firmada uma cláusula de 30% de mais-valia. Ou seja, numa futura venda de Arthur, o Basel repassará ao time paulista a diferença de valores entre o que a agremiação suíça pagou e o que recebeu na nova transação. É aí que se encontra o problema.

O Ceará alega ter direito a metade do valor que o Palmeiras receberá do Basel numa eventual venda. O acerto com o clube alviverde, no entendimento da diretoria alvinegra, é de que as equipes permaneceriam com percentuais iguais sobre qualquer transação envolvendo Arthur.

O Palmeiras entende que vendeu os 100% dos direitos econômicos de Arthur. Desta forma, a participação do Ceará teria se encerrado neste momento, e qualquer receita futura não necessitaria ser repartida com o Vovô.

