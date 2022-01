Fiorentina tem acordo verbal com Arthur Cabral, ex-Ceará, e negocia valores com Basel

A Fiorentina-ITA tem acerto verbal com Arthur Cabral e negocia com o Basel-SUI para tentar finalizar o negócio. Os valores envolvidos na negociação giram em torno de 16 milhões de euros. O atleta ex-Ceará foi recentemente especulado ao Corinthians. Alvinegro entende que tem porcentagem do total da venda dos direitos do jogador.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o atleta apenas aguarda o avanço do negócio entre Fiorentina e Basel para migrar para a Itália e assinar o contrato.

Recentemente, Arthur Cabral foi especulado no Corinthians-SP, mas foi descartado devido ao elevado preço de mercado.

Valorizado no mercado internacional, Arthur Cabral foi o brasileiro com mais gols em todas as ligas europeias na temporada 2020/21, com 20 gols marcados em 35 jogos. Na atual temporada, o atacante soma 27 gols em 34 jogos e chamou a atenção das equipes europeias.

Em caso de conclusão do negócio, o Ceará espera dividir cerca de 30% do valor total com o Palmeiras. Ou seja, confirmando os valores, o Vovô dividiria aproximadamente R$ 27 milhões com o time paulista. No entanto, os clubes divergem sobre os direitos do atleta em caso de uma eventual venda. O acerto com o clube alviverde, no entendimento da diretoria alvinegra, é de que as equipes permaneceriam com percentuais iguais sobre qualquer transação envolvendo Arthur.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

