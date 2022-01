Elenco do Ceará participa de media day oficial da Copa do Nordeste

O Vovô estreia na competição regional no sábado, 29, contra o Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju

Na tarde desta segunda-feira, 24, o elenco e a comissão técnica do Ceará participaram do media day oficial da Copa do Nordeste 2022. Trajados com o uniforme "Tecnologia", novo manto exclusivo para a disputa do torneio regional, os atletas posaram para fotos e vídeos oficiais na sede do Vovô, em Porangabuçu.



O material será utilizado nos dias de jogos do campeonato e também nas redes sociais do Nordestão. A estreia do Vovô acontece no sábado, 29, diante do Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju (SE).



A equipe comandada por Tiago Nunes viaja na quinta-feira, 27, para Sergipe. Antes disso, o time fará seis treinamentos. Os dois primeiros ocorrem nesta segunda, em Porangabuçu. A equipe ainda deverá realizar mais um dia de atividades em dois períodos e um dia com atividades no horário da tarde. Na quinta, o grupo irá treinar apenas no período matutino. (com Iara Costa).



