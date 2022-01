Entenda por que o Ceará não negociou o atacante Cléber no mercado da bola

Já chegaram três ofertas do exterior à diretoria do Porangabuçu, mas todas recusadas até o momento. Cléber tem contrato com o Ceará até o fim de 2024

O Ceará quer movimentar os cofres com uma possível saída do centroavante Cléber. Já chegaram três ofertas do exterior à diretoria do Porangabuçu, mas todas recusadas até o momento. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, e confirmada pelo Esportes O POVO.

As equipes que demonstraram interesse no jogador e apresentaram propostas até o momento foram: Al Wasl, dos Emirados Árabes, Juárez, do México, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul. As ofertas para tirar o centroavante do Vovô foram por empréstimo com opção de compra. Os dirigentes alvinegros recusaram porque miram apenas a venda do atleta de 25 anos.

No momento, transações por empréstimo envolvendo o camisa 89 do Alvinegro não interessam à diretoria. Cléber tem contrato com o Ceará até o fim de 2024. Sem avanços nas negociações, o atacante se apresentou normalmente no último dia 8 com o restante do grupo e iniciou a pré-temporada no clube.

No sábado, 22, o centroavante participou do jogo-treino do Ceará contra o Floresta, atuando no segundo tempo da partida. O Vovô venceu por 2 a 1 com gols marcados por Iury Castilho e Steven Mendoza.

O jogador é uma das opções para a posição de centroavante para o início do calendário de competições do Ceará, que tem estreia marcada para o próximo dia 29 contra o Sergipe, na Copa do Nordeste. Além dele, Tiago Nunes pode utilizar Zé Roberto e Iury Castilho, dois reforços para o ataque do Vovô, e Gabriel Santos, remanescente de 2021. Jael também segue no clube, mas se recupera de lesão.

Cléber está no Ceará desde 2020. Ao todo, o atleta disputou 82 jogos e marcou 14 gols pelo Alvinegro. A primeira temporada pelo time do Porangabuçu foi marcante para o atacante. Ele marcou duas vezes na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, quando o Vovô conquistou o bi na competição.

Em 2021, o camisa 89 fez 44 jogos e balançou as redes em seis oportunidades. O atleta foi adquirido pelo Ceará em 2020 depois de se destacar pelo Barbalha no Campeonato Cearense.

