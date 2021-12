Fernando Sobral é o meia com mais desarmes e bolas recuperadas do Brasileirão

Volante atuou em 34 jogos do Alvinegro de Porangabuçu nesta Série A do Brasileirão e é um dos pilares defensivos da equipe de Tiago Nunes

Um dos pilares do Ceará na atual temporada, Fernando Sobral é o jogador de meio de campo com mais desarmes e bolas recuperadas da Série A do Brasileirão.

De acordo com o site de estatísticas Sofascore, o volante do Vovô possui 239 bolas recuperadas e 93 desarmes nesse campo. Como ele atuou em 34 jogos pelo Vovô, a média é de cerca de 7 recuperações e quase 3 desarmes por jogo.

Além desses números defensivos, Sobral contabiliza ainda 27 passes decisivos, 39 dribles — com 74% de acerto, e apenas dois cartões amarelos.

Em 2020, ele também esteve entre os principais ladrões de bola da Série A. O volante foi o líder de desarmes entre todos os jogadores da competição até a 34º rodada, com 98 bolas roubadas. Posteriormente, foi ultrapassado pelo lateral-direito Aderlan, do RB Bragantino, terminando o campeonato como o segundo no quesito. (Com Mateus Moura)

