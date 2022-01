Ceará anuncia a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro para a temporada 2022

O clube acertou a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, 22 anos, por empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, até o fim do ano

O Ceará anunciou nesta terça-feira, 18, o oitavo reforço para a temporada de 2022. O clube acertou a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, 22 anos, por empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, até o fim do ano.

Nas últimas duas temporadas, Lucas Ribeiro defendeu o Internacional cedido por empréstimo pelo clube alemão. Ele chegou ao time de Porto Alegre em agosto de 2020 e disputou 33 partidas desde então, entrando em campo para jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Gauchão.

Quando chegou ao Inter, o defensor ganhou a confiança do técnico da equipe na época, Abel Braga, após a lesão de Rodrigo Moledo na reta final da Série A 2020. Em 2021, com a saída do então treinador, o Colorado trouxe zagueiros como Bruno Méndez e Mercado para reforçar o setor defensivo. Lucas Ribeiro acabou perdendo espaço e teve poucas oportunidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jovem atleta tem passagens pela seleção brasileira sub-20. Em 2018, Lucas Ribeiro enfrentou o Chile em dois amistosos. Em 2019, o defensor integrou o grupo que disputou o Campeonato Sul-Americano da categoria.

Sobre o assunto Ceará marca jogo-treino contra Floresta visando estreia na Copa do Nordeste

Apresentado, Richard ressalta o esforço do Ceará para contratá-lo: "Não dependia só de mim"

Tiago Nunes testa negativo para Covid-19 e volta a comandar os treinos do Ceará

O São Paulo também tinha interesse na contratação do jogador, mas freou a negociação após tomar conhecimento de um vídeo íntimo envolvendo uma menor de 14 anos. As imagens teriam sido vazadas pelo zagueiro em 2018, quando ele, aos 19 anos, ainda estava no Vitória-BA.

Torcedores do tricolor paulista se manifestaram contrários à contratação nas redes sociais. Os empresários do atleta afirmam que o jogador é inocente. Conforme o portal do Globo Esporte-SP, uma pessoa ligada ao zagueiro disse que o caso foi encerrado "há tempos" e Lucas Riberio não foi o autor da filmagem nem da exibição do vídeo íntimo.

Após o interesse do Ceará no jogador se tornar público, torcedores do clube do Porangabuçu também publicaram manifestações contrárias à negociação, utilizando a hashtag #lucasribeironão.

Até o momento, o Vovô já anunciou sete reforços para a temporada 2022: Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luís, Richard, Richardson, Iury Castilho e Zé Roberto.

Tags