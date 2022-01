Ceará desperdiça muitas chances, perde por 2 a 0 e é eliminado na Copinha

O Ceará enfrentou o Desportivo Brasil pela fase de 32-avos-de-final da Copa São Paulo de Futebol e foi derrotado por 2 a 0. Com o resultado, o Alvinegro foi eliminado da competição. Na primeira fase, o Vovô havia terminado em segundo lugar no grupo 18, com dois empates e uma vitória.

Mesmo com a derrota, o Ceará teve uma grande atuação, mas acabou desperdiçando muitas oportunidades, tanto por finalizações erradas, como por uma tarde inspirada do goleiro adversário. O Desportivo Brasil foi bem mais objetivo para converter as chances e administrar o placar.

O jogo

O Ceará começou o jogo no campo de ataque e teve três grandes oportunidades nos primeiros dois minutos de jogo, incluindo uma bola na trave. Mas quem abriu o placar foi o Desportivo Brasil que abriu o placar em sua primeira chegada. Aos 4, Giovanny Morais recebeu entre os zagueiros alvinegros e inaugurou o marcados para o time paulista.

Mesmo depois do gol, o Ceará continuou no campo de ataque e teve uma oportunidade clara com Jefferson, que recebeu de frente pro gol, mas chutou fraco e o goleiro pegou. No lance seguinte, o Desportivo saiu em contra ataque e David Braga limpou para a perna esquerda e tirou do goleiro Davi Schneider para ampliar.

O Ceará seguiu criando grandes chances durante todo o primeiro tempo, mas seguia parando no goleiro adversário, que fez excelente atuação, ou em finalizações erradas.

Na segunda etapa, o Desportivo Brasil voltou melhor e teve duas boas chances de ampliar nos primeiros minutos, mas logo o Ceará voltou a ditar o ritmo do jogo e pressionar, mas novamente, desperdiçando muitas chances.

Quando o jogo foi se aproximando do fim, o Ceará tirou um pouco o pé e foi aceitando o resultado, enquanto o time paulista administrou o resultado até o apito final.

