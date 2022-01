Técnico do Ceará na Copinha destaca a dificuldade da competição, mas acredita em boa campanha

O Ceará estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Bragantino-PA pelo grupo 18. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 13h15min, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). O técnico Juca Antonello ressaltou a dificuldade do campeonato, mas acredita no potencial dos jogadores.

“A gente tem pela frente uma competição bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, com muita gente jovem querendo mostrar serviço. Uma equipe totalmente reformulada da que a gente teve no Brasileiro, mas com muito bom nível, com atletas que vêm da categoria de baixo, também, com nível bastante alto, e, juntamente com os que mantivemos neste final de ano, acredito que a gente possa fazer uma bela campanha”, completou o treinador.

A estreia do Vovô na competição terá transmissão ao vivo no canal oficial do Paulistão no YouTube. A arbitragem da partida será do trio formado por Ronald Horns de Araújo, Givanildo Oliveira Felix e Adilson Anderson Rosa de Carvalho.

Além de Ceará, o grupo 18 é composto por Bragantino, São Bernardo-SP e Paulista-SP. A equipe Cearense enfrenta o time aurinegro no sábado, 8, às 15h15min; e o Tricolor Jundiaiense na terça-feira, 11, às 15h15min.



