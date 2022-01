Ceará vence Paulista com gol no fim e se classifica na Copinha

Com a vitória, o Alvinegro avançou em segundo do grupo 18 e enfrenta o Desportivo Brasil na próxima fase; partida deve acontecer na próxima quinta-feira, 13

Nesta terça-feira, 11, o Ceará entrou em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior precisando da vitória para ir a próxima fase. E em um confronto difícil, o Alvinegro conseguiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Paulista com um gol de Pedro Igor aos 41 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Ceará avança em segundo no grupo 18, com 5 pontos conquistados, e enfrenta o Desportivo Brasil na fase eliminatória, que se classificou em primeiro no grupo 17. A partida deve acontecer na próxima quinta-feira, 13, em horário ainda a ser definido, em Porto Feliz (SP).

Sobre o assunto Técnico do Ceará na Copinha destaca a dificuldade da competição, mas acredita em boa campanha

Ceará sofre gol no último lance e empata com Bragantino-PA na estreia na Copinha

Ceará empata com São Bernardo na Copinha e busca classificação na última rodada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O Ceará começou o jogo indo para cima e criando oportunidades, principalmente pelo lado direito com João Victor, mas falhava na hora da conclusão. Wendell chegou a ter duas chances nos três primeiros minutos. Na primeira, ele recebeu na entrada da área e o chute foi travado, e na segunda, recebeu livre e chutou por cima.

Passada a pressão inicial, o Paulista conseguiu equilibrar o confronto depois dos 20 minutos e também teve boas chances de abrir o placar. A melhor delas aos 45 minutos, quando Morungaba acertou um lindo chute de fora da área e a bola passou raspando a trave.

No segundo tempo, o jogo virou ataque contra defesa. O Ceará tomou conta das ações ofensivas e pressionou até o fim. Aos 35, após cruzamento, a bola sobrou pra Jefferson fuzilar, de pertinho da marca do pênalti, e o goleiro do Paulista fez uma defesa espetacular para salvar os donos da casa.

Mas o gol da vitória e da classificação só saiu mesmo aos 41 minutos da etapa final. Pedro Igor jogou falta para a área, a bola passou por todo mundo e entrou direto no cantinho. Depois o Paulista ainda teve um jogador expulso, André fez falta dura em Pedro Igor e levou vermelho direto.

O clube de Jundiaí ainda pressionou em busca de um empate salvador, mas sem ter sucesso, e o Ceará confirmou a vitória.

Tags