Ceará possui o terceiro elenco mais jovem da Copinha

Alvinegro optou por selecionar jogadores com baixa idade para a competição com o objetivo de dar rodagem e experiência para os atletas

O Ceará possui um dos elencos mais jovens da Copa São Paulo de Futebol Junior. Classificado para a segunda fase da competição, o grupo que representa o Vovô é formado por jogadores com média de 17 anos de idade. Das equipes que estão nessa fase da competição, o Alvinegro é o segundo mais novo, ficando atrás do Red Bull Bragantino.

A baixa idade dos jogadores alvinegros não é à toa. Apesar da atual edição do certame abranger atletas com até 21 anos, ou seja, nascidos em 2001, o Ceará optou por selecionar os atletas mais novos para a competição. A ideia é dar rodagem e experiência para esses atletas, que ainda disputarão Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Nordeste e Cearense, todos na categoria Sub-20. Em matéria, o clube revelou que pretende disponibilizar os jogadores para o Brasileirão de Aspirantes e para a Taça Fares Lopes posteriormente.

Sobre o assunto Ceará e Wendson chegam a acordo para rescisão de empréstimo do atacante

Ceará contrata atacante Zé Roberto

Hoje no Ceará, Nino Paraíba diz que confusão com Mendoza ficou no passado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No atual elenco que disputa a Copinha, o Vovô possui apenas três atletas com a idade máxima permitida, ou seja, 21 anos. O Alvinegro entra em campo pela competição na próxima quinta-feira, 13, às 15 horas, quando enfrenta o Desportivo Brasil.

Tags