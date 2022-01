Hoje no Ceará, Nino Paraíba diz que confusão com Mendoza ficou no passado

O lateral-direito Nino Paraíba, que atuava no Bahia, afirma que briga com Mendoza na Copa do Nordeste de 2021 ficou no passado. Após a final da competição, que teve o time baiano como campeão nas penalidades sobre o Ceará, jogadores dos dois times entraram em confusão. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 11, o jogador também comentou sobre a disputa que terá na posição com Michel Macedo.

“Todos me receberam bem, principalmente o Mendoza. A gente conversou. Quando eu cheguei, eu conversei com o Mendoza. Pedi desculpas a ele do ocorrido. A gente se acertou e está tudo em paz. Isso é passado. Agora é dar alegria para o Vozão. Isso é o mais importante ”

Logo depois da definição do título da equipe baiana, os atletas começaram a trocar socos, pontapés e empurrões dentro de campo. Membros das comissões técnicas tentaram conter o combate dos atletas, que cessou depois de alguns minutos.

Nos últimos anos, e especialmente na temporada passada, o Alvinegro do Porangabuçu apresentou inconsistência no lado direito da defesa. “É muito importante ter um companheiro que nem o Michel. Ele fez um belo campeonato também ano passado. A briga é sadia. É o professor que vai escolher e quem ele escolher o Vozão vai estar muito bem servido na lateral. Tanto eu, quanto o Michel e o Buiú somos excelentes laterais e eu creio que esse ano a gente vai suprir essa lateral direita”, acrescentou.

O jogador comemorou a chegada no Vovô e falou sobre ocasião em que quase assinou contrato com o Alvinegro.“É um prazer vestir a camisa do Ceará. Espero fazer um grande campeonato vestindo a camisa do Vozão e dar alegria à essa torcida maravilhosa. Meu trabalho estava sendo efetivo. Dentro de campo eu sempre procuro dar o meu melhor. Em 2008 eu quase assinei com o Ceará. Fiquei aqui uns 15 dias. Depois fui para o Náutico. Agora tenho a oportunidade de assinar um contrato aqui com o Ceará”, destacou.

“Agradeço pela oportunidade. O Ceará está abrindo as portas para eu mostrar o meu futebol. Espero fazer um grande campeonato aqui junto com os meus companheiros que me receberam muito bem. Esse ano promete, vai ser um ano de vitória pra gente e vamos marcar história no Ceará. Quando eu recebi a proposta não pensei nem duas vezes em aceitar a proposta do Ceará. Tinha outras propostas, mas eu queria jogar no Ceará porque eu sei que o elenco é muito forte. É o meu perfil, de muita marcação”, ”, complementou.

Nino Paraíba também falou sobre a contratação do atacante Zé Roberto, que estava no Atlético Goianiense. “O Zé Roberto eu joguei com ele na Ponte Preta. É um excelente atacante. Vem para agregar ao nosso elenco”, reforçou.

Desde 2018 no Bahia, Nino Paraíba foi titular absoluto do Esquadrão na temporada passada. Marcou um gol e deu quatro assistências em 51 partidas disputadas. O atleta foi campeão da Copa do Nordeste e eleito o melhor lateral-direito do competição regional. O atleta tem contrato com o Ceará até o fim de 2023.



