Michel Macedo comemora chegada ao Ceará: "Meu objetivo é jogar o maior número de partidas"

Em 2021, o atleta de 31 anos defendeu as cores do Juventude-RS, onde participou de 31 jogos e deu três assistências

Terceiro reforço anunciado pelo Ceará para a temporada 2022, Michel Macedo espera atuar no maior número de partidas pelo clube. O atleta chega a Porangabuçu para resolver o problema da lateral-direita do Vovô. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 11, o jogador comentou sobre a disputa que terá na posição com Nino Paraíba, outra contratação do Ceará.

"Essa é uma disputa muito sadia, uma disputa muito boa, não só com o Nino, mas com o Buiú também que está voltando de lesão. São dois grandes jogadores. Vou procurar fazer meu trabalho dentro do grupo, buscar meu espaço para quando tiver oportunidade, eu poder me sair bem. Vou trabalhar bastante em cada treino e cada jogo para dar o meu melhor”, destacou.

"Meu objetivo é jogar o maior número de jogos possíveis e ajudar o Ceará nos objetivos que ele tem na temporada. Meu objetivo é esse, poder fazer meu trabalho e participar do máximo de jogos que eu puder”, complementou o atleta.

Nos últimos anos, e especialmente na temporada passada, o Alvinegro do Porangabuçu apresentou inconsistência no lado direito da defesa. Foi com Buiú que o Ceará teve o melhor momento na posição, na série de 11 jogos de invencibilidade, entre setembro e outubro. Ainda em setembro, entretanto, Buiú sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia.

Michel Macedo acredita que os novos reforços podem resolver a inconstância do time nessa posição. "Esse ano acho que temos bastante jogos. Então, acho que vai ter uma rodagem entre as posições pela quantidade de jogos. Mas, é claro, vou procurar fazer meu trabalho. Cada dia treinar melhor para poder me firmar na lateral-direita o qual foi tão questionada. Acho que pela minha chegada e do Nino, a gente vai trazer um pouco mais de experiência", ressaltou.

Na temporada 2021, o lateral-direito foi titular na equipe do Juventude-RS. Ele detalha que o fato do clube o procurar diretamente foi decisivo para sua vinda ao Porangabuçu. "Isso foi o que mais pesou na minha decisão. O fato do treinador e do clube terem me ligado. Eles terem conversado comigo me fez aclarar minha decisão pelo Ceará. É um clube no qual eu já vinha vendo bastante jogos, já seguia. Espero chegar aqui e demonstrar meu trabalho diante de tudo que eles fizeram para me contratar", reforçou.

No ano passado, pelo clube gaúcho, atuou em 31 jogos, dando assistência para três gols. Michel Macedo deu 27 passes decisivos, acertou 25 cruzamentos e criou seis grandes chances de gol, conforme o site de estatísticas Sofascore.



