Ceará e Wendson chegam a acordo para rescisão de empréstimo do atacante

Jogador retornará ao Sampaio Correa e o Alvinegro segue com 20% dos direitos econômicos do atleta; Pelo Vovô, Wendson jogou sete partidas e anotou um gol

Wendson não é mais jogador do Ceará. O atacante de 24 anos, que tinha vínculo por empréstimo com o Alvinegro até o final de 2022, teve um acordo com o clube para a rescisão de contrato e não aparece mais na lista de atletas no site oficial do time. É o 18º jogador que deixa o Vovô após o fim da temporada 2021.

Segundo apurado pelo setorista Horácio Neto, do O POVO CBN, o jogador retornará ao Sampaio Correa, mas o Ceará manterá 20% dos direitos econômicos do atleta. O Alvinegro já quitou todos os valores que o atacante tinha direito.

Wendson chegou ao Ceará em maio de 2022. Disputou sete partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol. Além dele, veja outros nomes que deixaram o Ceará desde o fim da temporada 2021.

Naressi

Klaus

Alessandro

Jorginho

Yony González

Hélio Borges

Airton

Rick

Fabinho

Alysson

Marco Antônio

Oliveira

Alan Uchoa

Gabriel Dias

Cristino

Leandro Carvalho

Nathan



