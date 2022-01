Ceará segue preparação com treinos na pré-temporada de 2022

Terceiro dia de treinos no Porangabuçu marca presença do volante Richardson, de volta à equipe após três anos jogando no Japão, e atividades físicas em dois períodos

O Ceará deu início à semana de treinamentos nesta segunda-feira, 10, com o elenco na pré-temporada de 2022, em Porangabuçu. Este foi o terceiro dia de treinos do Alvinegro, que contou apresentação à imprensa do volante Richardson, de volta à equipe depois de três anos atuando no futebol japonês.

Os jogadores foram divididos em três grupos e realizaram avaliações físicas junto ao preparador André Volpe ao longo do dia em dois períodos, pela manhã e pela tarde.

Após o primeiro período de treinos, Richardson foi oficialmente apresentado em coletiva de imprensa. Já pela tarde, o elenco dividiu-se em dois grupos para exercícios de prevenção no Centro de Saúde e Performance (CESP) antes de dar início à última sessão de atividades em campo.

Alguns jogadores testaram positivo para Covid-19 e não integraram o grupo que participou do treinamento desta segunda-feira, entre eles o atacante Iury Castilho, o lateral esquerdo Kelvyn e o goleiro Vinícius Machado. Além disso, o meia Marlon também havia testado positivo para o vírus, mas foi reintegrado ao elenco depois de uma contraprova em que obteve resultado negativo, conforme informou a assessoria de imprensa do clube.

Vale lembrar que o Ceará adotou uma “bolha” de isolamento a fim de evitar contágios de Covid-19 na pré-temporada de 2022. A cautela exigiu que jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários do clube se concentrassem em um hotel na cidade, com deslocamento único para o CT do Porangabuçu.

Nesta terça-feira, 11, a previsão é de que os atletas realizem novamente o treinamento em dois períodos.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

