Marlon testa negativo para Covid-19 em contraprova e é reintegrado ao elenco do Ceará

O volante estava com suspeita de Covid-19, mas após duas contraprovas darem negativo, o atleta foi liberado para participar dos treinos do segundo período desta segunda-feira, 10

A contraprova do teste de Covid-19 do volante Marlon deu negativo e, com isso, o atleta foi liberado para participar normalmente dos treinamentos realizados durante o segundo período desta segunda-feira, 10. Outros três jogadores, no entanto, testaram positivo para a doença: o atacante Iury Castilho, o lateral-esquerdo Kelvyn e o goleiro Vinícius Machado.

Marlon havia sido diagnosticado com Covid-19 em uma testagem primária, mas duas contraprovas deram negativo, possibilitando o volante a ser reintegrado aos demais atletas, que se reapresentaram no último sábado, 8, para o início das preparações para a temporada de 2022.

Com o aumento de casos da Covid-19 e Influenza na capital cearense, o Vovô decidiu por tomar medidas de isolamento com o elenco e a comissão técnica. Concentrados em um hotel da capital cearense, o único deslocamento da delegação alvinegra é para o CT em Porangabuçu.



