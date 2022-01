Cruzeiro oficializa contratação de Oliveira, volante do Ceará, por empréstimo

O Cruzeiro confirmou o empréstimo do volante Oliveira, do Ceará, ao anunciar o atleta nas redes sociais na tarde deste sábado. O jogador defenderá a Raposa até o fim da temporada 2022. O Esportes O POVO já havia antecipado a negociação.

O empréstimo de Oliveira foi simples, sem opção de compra. O Ceará também não precisou estender o contrato do volante, já que o vínculo dele com o Alvinegro vai até maio de 2023. No anúncio da contratação, o Cruzeiro destacou que o jogador tem destaque em campanhas de acesso para a Série A. Em 2020 ele subiu com a Chapecoense e em 2017 com o América-MG.

Willian Oliveira, chamado apenas de Oliveira no Ceará por ter outro atleta homônimo (mesmo nome) no clube, se destacou pelo clube no início da temporada 2021, mas sofreu uma lesão no joelho e passou três meses afastado, o que o fez perder espaço no time principal. Atuou em 222 partidas com a camisa alvinegra.

