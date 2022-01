Marco Antônio deixa o Ceará e deve assinar com o Remo-PA

Destaque da base do Ceará, o volante Marco Antônio está de clube novo. O atleta rescindiu contrato com o Alvinegro de Porangabuçu e irá assinar contrato definitivo com o Remo-PA. A informação foi dada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

Marco Antônio está no Ceará desde 2016, quando fazia parte do time Sub-17 do Vovô. De lá para cá, ele teve passagem pelo Internacional e chegou a atuar pela equipe principal do Alvinegro de Porangabuçu em 2021, durante o Campeonato Cearense. Em sete jogos no certame, ele chegou a marcar um gol. O volante também foi campeão brasileiro da categoria aspirantes em 2021.

Marco Antônio saiu do Ceará sem compensação financeira, já seu contrato seria finalizado em março. O Vovô mantém 20% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos. Em caso de venda, o time ainda se beneficia por ser clube formador do atleta. (Com informações de Horácio Neto, setorista da rádio O POVO CBN)

