Klaus se despede do Ceará e é anunciado como novo reforço do Botafogo

O zagueiro Klaus já não faz mais parte dos planos do Ceará para a temporada 2022. Nesta quinta-feira, o defensor postou uma mensagem na rede social instagram se despedindo do clube. "Hoje venho aqui encerrar oficialmente minha passagem pelo Ceará Sporting Club, orgulhoso por ter feito parte de duas temporadas vitoriosas. Agradeço imensamente ao clube pela oportunidade e a torcida por confiar no meu trabalho e me apoiar, mesmo nos períodos mais difíceis", escreveu ele.

No texto, Klaus ainda aproveitou para recordar dos momentos em que defendeu o clube e mandou uma mensagem para o torcedor. Ele atuou com a camisa do Vovô por 42 jogos, entre a equipe profissional e a Sub-23, e marcou cinco gols.

"Todos os momentos que vivi aqui no Vozão levarei para sempre no meu coração. Conquistas coletivas e individuais que me fizeram crescer como atleta e, principalmente, como ser humano. O torcedor alvinegro sempre me respeitou e eu tentei agradecer esse carinho lutando por eles em todos os jogos. No final, ao olhar para trás, percebemos que alcançamos grandes coisas nesses dois anos, talvez não tudo o que queríamos, mas mesmo assim, escrevemos uma história bonita juntos. Foi uma honra vestir a camisa do Maior do Nordeste! Desejo a vocês muitas felicidades! Que seja um 2022 de sucesso para todos nós. Vamos para novos desafios", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará sofre gol no último lance e empata com Bragantino-PA na estreia na Copinha

Armando Desessards é anunciado como novo coordenador técnico do Ceará

Treinador do Independiente não confirma permanência de Romero, alvo do Ceará no mercado

Agora o atleta faz parte do elenco de outro alvinegro: o Botafogo do Rio de Janeiro. O zagueiro foi anunciado com contrato de duas temporadas com o Glorioso na tarde desta quinta-feira, 6. O time carioca venceu recentemente a Série B do Brasileirão e irá disputar a Série A em companhia de Ceará e Fortaleza.

Tags