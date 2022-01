Ceará empata com São Bernardo na Copinha e busca classificação na última rodada

Com o resultado, o Vovô acumula dois empates, - na estreia ficou no 1 a 1 com o Bragantino-PA -, e soma dois pontos na competição

O Ceará empatou em 1 a 1 com o São Bernardo-SP na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP, na tarde deste sábado, 8. Com o resultado, o Vovô acumula dois empates, - na estreia ficou no 1 a 1 com o Bragantino-PA -, e soma dois pontos na competição.

Os gols da partida foram marcados por Felipe Diogo, do São Bernardo, e Felipe Micael, do Ceará.

Na última rodada, os cearenses vão enfrentar o Paulista, vice-líder do grupo 18 com três pontos, e seguem vivos pela classificação. O Vovô é o terceiro da chave. Com o empate diante do Alvinegro, o São Bernardo se manteve na liderança com quatro pontos.

Apesar de estar fora das duas primeiras colocações do grupo que garantem a classificação, o time do Porangabuçu só depende de si. Uma vitória simples sobre o Paulista garante o avanço do escrete alvinegro. O próximo adversário na Copinha perdeu para o São Bernardo na estreia e bateu o Bragantino-PA na segunda rodada.

No primeiro tempo, o Ceará abusou das chances de perdidas e acabou sendo castigado pelo adversário. O São Bernardo foi quem assustou primeiro ao balançar as redes com Felipe Diogo, mas a arbitragem marcou o impedimento.

A partir dos 10 minutos de bola rolando, o Vovô passou a envolver o rival. Apostando em jogadas pelo lado esquerdo, os cearenses encontravam espaços na defesa dos paulistas. Felipe Micael teve as melhores chances, mas parou em defesaças do goleiro Paulo Victor. Na primeira oportunidade, ele cabeceou dentro da área para o bloqueio do arqueiro do São Bernardo.

Na segunda, esta ainda mais clara, o centroavante se aproveitou de erro na saída de bola do Bernô dentro da área e finalizou para nova defesa de Paulo Victor. No rebote, Pedro Igor parou no arqueiro.

Quando o escrete do Porangabuçu dominava a partida, o São Bernardo armou rápido contra-ataque em lançamento do campo defensivo ao ataque, buscando Gabriel Moyses. No domínio, já dentro da área, o atacante foi derrubado por Jefferson. O árbitro do confrontou assinalou a penalidade. Felipe Diogo cobrou com categoria e colocou a equipe paulista à frente no placar, aos 29 minutos.

Com a desvantagem no placar, o técnico Juca Antonello voltou para o segundo tempo com mudanças que deixaram a equipe mais ofensiva. Caio Rafael e Rafinha entraram nas vagas de Romarinho e Pedro Igor.

As alterações deram resultado de forma imediata. Caio Rafael recebeu na ponta direita e cruzou para Felipe Micael, que dominou livre dentro da área e estufou as redes do goleiro Paulo Victor para empatar o duelo.

Após o empate, o duelo ficou truncado com poucas chances claras de gol. Os dois times passaram a parar as jogadas com faltas, além de erros de criação e de conclusão. Desta forma, Ceará e São Bernardo apostaram em chutes de fora da área.

Quando o empate em 1 a 1 persistia sem grandes chances, o atacante Rafinha, do Vovô, teve a oportunidade de garantir a vitória da equipe. Ele recebeu a bola dentro da área após erro defensivo do São Bernardo e, de frente para o arqueiro rival, chutou para fora.



