Ceará sofre gol no último lance e empata com Bragantino-PA na estreia na Copinha

O gol do alvinegro foi marcado pela joia da base João Victor, enquanto o adversário deixou tudo igual no último lance da partida com Bruninho

O Ceará estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com empate em 1 a 1 com o Bragantino-PA, nesta quarta-feira, 5, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP. O gol do alvinegro foi marcado pela joia da base João Victor, enquanto o adversário deixou tudo igual no último lance da partida com Bruninho.

Com o empate, o Vovô somou um ponto e desperdiçou a chance dividir a liderança do grupo 18 com o São Bernardo, que venceu o Paulista na estreia por 1 a 0. Os cearenses voltam a campo neste sábado, 8, às 15h15min para encarar o São Bernardo em duelo que vale o topo da chave. O Alvinegro fecha a participação na primeira fase na próxima terça-feira, 11, enfrentando o Paulista.

No primeiro tempo, Ceará e Bragantino-PA travaram partida truncada sem grandes emoções. Erros excessivos de passes e de conclusão impediram a fluidez do jogo. Os paraenses apostavam nas jogadas individuais do atacante Josivan. Ele chegou a invadir a área no melhor momento da equipe na etapa inicial, mas teve o chute bloqueado pelo volante Rubens.

Já o Vovô teve a chance de balançar as redes com Caio Rafael. O atacante recebeu dentro da área e bateu cruzado para a defesa de Dida, na reta final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o técnico do Ceará, Juca Antonello, deixou o time mais ofensivo com as entradas no intervalo de João Victor e David, duas das principais promessas da safra atual das categorias de base do clube. Os dois chegaram a disputar jogos no profissional em 2021 e somam convocações para a seleção brasileira sub-17.

No primeiro lance de João Victor no confronto, ele estufou as redes do adversário. Após belo lançamento de Caio Rafael, o atacante arrancou, driblou o goleiro Dida e marcou o gol da vitória alvinegra.

O Ceará passou a encontrar espaço na defesa do Bragantino-PA pelo lado direito com a participação de David e João Victor. O Vovô quase amplia com Caio Rafael e Wendell, mas o goleiro Dida impediu com defesas milagrosas.

No fim do segundo tempo, os paraenses cresceram e passaram a pressionar os cearenses, contando com um jogador a mais após expulsão do goleiro do Vovô, Davi Schneider. Após recuo errado da zaga do escrete do Porangabuçu, o arqueiro precisou sair da meta para evitar o gol de empate e tocou com a mão na bola fora da área, levando cartão vermelho.

Com a expulsão, o goleiro reserva Wilder entrou no lugar do atacante Rafinha e impediu o empate no primeiro lance após defender cobrança de falta do lateral-esquerdo Ramon.

Os paraenses não desistiram e continuaram atacando o Ceará. No último lance da partida, o Bragantino chegou ao gol de empate depois de cobrança de escanteio. Em confusão dentro da área, a bola sobrou para Bruninho que estufou as redes do Alvinegro, selando a igualdade no placar.

