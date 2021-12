Ceará acerta contratação do atacante Iury Castilho

O Ceará acertou a contratação do atacante Iury Castilho. O Alvinegro de Porangabuçu poderá contar com o atleta até o fim da temporada 2022. Pertencente ao Portimonense, de Portugal, ele chega com contrato de empréstimo ao Vovô, com cláusula de opção de compra, conforme apurou o Esportes O POVO.

Para contratá-lo, o Ceará venceu as concorrências de Coritiba e Vasco, que também demonstraram interesse no atacante. O jogador de 26 anos chega ao time a pedido do técnico Tiago Nunes para compor o ataque de 2022.

Revelado pelo Avaí em 2017, o centroavante tem passagem pelo futebol ucraniano, saudita e português. Pertencente ao Portimonense-POR, ele jogou em 2020 no futebol japonês, defendendo o Renofa Yamaguchi por 31 jogos e marcando nove gols e cedendo três assistências. Ele voltou ao futebol brasileiro em 2021, quando defendeu o CSA-AL por 45 partidas e balançou as redes 11 vezes, cedendo ainda cinco assistências para gol.

O Vovô anunciou nesta quarta-feira, 22, a contratação do lateral-direito Michel Macedo, de 31 anos, que assinou com o Vovô por dois anos. O jogador atuou em 31 jogos pelo Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada e deu três assistências.

