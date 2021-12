São Paulo vê ida de Pablo ao Ceará com bons olhos e espera decisão do jogador

Robinson de Casto admitiu o desejo de contar com o atacante tricolor em 2022, e a diretoria do clube do Morumbi não pretende dificultar qualquer tipo de negociação envolvendo seu atleta

O São Paulo está disposto a acenar positivamente ao interesse do Ceará em Pablo. Na última segunda-feira, o presidente do Vozão, Robinson de Casto, admitiu o desejo de contar com o atacante tricolor em 2022, e a diretoria do clube do Morumbi não pretende dificultar qualquer tipo de negociação envolvendo seu atleta.

Também é um desejo do São Paulo a saída de Pablo para a próxima temporada. Sua ausência aliviaria consideravelmente a folha salarial do clube, mesmo se o Tricolor continuar pagando parte dos vencimentos do atacante.

No Ceará, Pablo poderia voltar a trabalhar com Tiago Nunes, técnico que o comandou no Athletico-PR, clube no qual viveu o auge de sua carreira, conquistando a Copa Sul-Americana de 2018 e terminando a competição como artilheiro, com cinco gols.

Com Tiago Nunes como treinador, Pablo poderia exercer uma função diferente da que se acostumou a exercer no São Paulo. No Athletico-PR, o camisa 9 não jogava tão estático, tendo mais liberdade para se movimentar no setor ofensivo, muitas vezes deixando a área.

A possibilidade de voltar a trabalhar com Tiago Nunes é um dos trunfos da diretoria do Ceará para convencer Pablo de que se transferir para o clube nordestino é um bom negócio. Embora tenha um orçamento modesto, o Vozão conta com boa estrutura e terminou o Campeonato Brasileiro de 2021 brigando por vaga na Libertadores.

Vale lembrar que Pablo renovou seu vínculo com o São Paulo até o fim de 2023 no fim da temporada após atingir o número de jogos necessários para que a renovação se concretizasse. Além da ampliação de sua permanência no clube, o camisa 9 também ganhou um pequeno aumento salarial.

Apesar de haver um consenso no São Paulo de que o jogador não fez uma boa temporada, Pablo terminou 2021 como artilheiro da equipe, com 13 gols, e como o jogador que mais participou de gols do time, com outras quatro assistências, ao lado de Rigoni, que balançou as redes 11 vezes e deu seis passes para gol.

