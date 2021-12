Robinson de Castro confirma negociação avançada do Ceará com Richard, do Corinthians

Com cinco competições para disputar em 2022, o Ceará segue se movimentando no mercado da bola e está próximo de anunciar o volante Richard, do Corinthians-SP, para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo presidente Robinson de Castro, na noite dessa segunda-feira, 27, em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube.

O mandatário alvinegro disse que o clube e o jogador já acertaram todos os detalhes da negociação e resta apenas a assinatura de contrato para o Vovô anunciar oficialmente a contratação do volante de 27 anos.

"Um dos que já está mais ou menos certo e que já foi até dito pelo próprio atleta durante uma transmissão, é o Richard, do Corinthians", disse o mandatário.

Na última quinta-feira, 23, o próprio atleta revelou que tinha um acerto encaminhado com o Ceará. O jogador chega ao Alvinegro de Porangabuçu a pedido do técnico Tiago Nunes. Ambos trabalharam juntos no Alvinegro do Parque São Jorge em 2020.

