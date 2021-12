Richard, do Corinthians, afirma ter acerto encaminhado com o Ceará

Volante revelou a informação na última quinta-feira, 23, no intervalo do jogo beneficente entre amigos do Gabigol e do Claudinho

O volante do Corinthians, Richard, tem um acerto encaminhado com o Ceará. O próprio atleta revelou a informação na última quinta-feira, 23, durante o intervalo do jogo beneficente entre amigos do Gabigol, do Flamengo, e do Claudinho, que aconteceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O jogador chega ao Alvinegro de Porangabuçu a pedido do técnico Tiago Nunes. Ele foi o primeiro intermediador entre o clube e o atleta. De acordo com o Globo Esporte, o contrato assinado entre as partes deve ser de três anos.

Além do Ceará, quem também entrou em contato com Richard foi o Santos, mas as negociações não avançaram. Ele faz parte do Timão desde 2019, mas não chegou a atuar por uma temporada completa pelo time paulista. Em junho de 2019, ele foi emprestado ao Vasco e foi parar no Athletico Paranaense em junho de 2020. Com a camisa do Furacão, ele participou de 37 jogos.

